З Чорнобаївської птахофабрики відвантажують яйця та курку для потреб жителів Херсонщини

Наразі із Чорнобаївської птахофабрики, що на Херсонщині, відвантажили 46 тисяч яєць та 150 кілограмів курятини.

Голова Херсонської ОДА Генадій Лагута розповів, що питанням розподілу продукції займається Херсонська міська рада.

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Нині формують перелік потреб жителів міста. Місцева влада розв'язує питання розвезення м’яса та яєць в місця, де це найнеобхідніше.

Три тисячі яєць вже надали підприємствам для випікання продукції.

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