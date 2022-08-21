Вибухи в Чорнобаївці: ЗСУ знищили склад і техніку окупантів

Знову на порядок денний повертається Чорнобаївка, що на Херсонщині. Потужні вибухи лунали ввечері 20 серпня.

Про це розповів 21 серпня депутат Херсонської обласної ради та військовий Сергій Хлань. За його словами, поблизу Чорнобаївки знищили склад боєприпасів.

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"Знищили військову техніку. Були не такі потужні вибухи як раніше, оскільки колись окупанти використовували Чорнобаївку як логістичний хаб для зберігання боєприпасів. Проте останнім часом, коли наша артилерія систематично почала відпрацьовувати, окупанти менше накопичували зброї", – сказав Хлань.

Ще одна гаряча точка на Херсонщині

Нардеп зазначив, що окупанти на Херсонщині створюють польові склади. Проте українським захисникам вдається знищувати їх.

Вчора була Чорнобаївка, позавчора Нова Каховка, яка також зараз є логістичним центром окупантів. Це своєрідна "нова Чорнобаївка",

– розповів Хлань.

Постачання зброї

росіяни намагаються постачати зброю на правий берег Херсона. Вони з інтервалами перевозять озброєння через пошкоджений Антонівський міст. Про це розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зазначив, що мостом їдуть бензовози та криті вантажівки.

"Каховським мостом, тобто греблею, їдуть стабільно групами", – сказав Молчанов.

Активіст додав, що цивільним не дозволяють пересуватися переправами. Відтак, херсонці не можуть оцінити пошкодження Антонівського моста.

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