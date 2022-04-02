Чорнобиль розвозиться по всій Росії у крадених окупантами речах, – експерт

Окупанти з перших днів війни захопили чорнобільську АЕС. Проте за місяць вони отримали радіаційне ураження та частина з них перебуває у лікарні. Окрім того, окупанти вкрали з цієї території багато речей, які теж переносять радіацію.

Про це повідомив член Громадської ради Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко в ефірі 24 каналу.

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Чорнобиль розвозиться у крадених окупантами речах

За його словами, росіяни з білоруського міста Мозиря масово відправляють речі собі додому.

Це ті речі, які вони вкрали в українців на Київщині. Вони їх провезли через Чорнобильську зону, і тепер відправляють по Росії. Тобто Чорнобиль розвозиться зараз по всьому світові у крадених росіянами речах,

– заявив Ємельяненко.

Він додав, що якби Україна мала підтримку Білорусі, то ця ситуація була б заблокована і там відкрили б кримінальні справи проти росіян-мародерів.

Коли в Чорнобилі візьмуть показники радіації

Ємельяненко наголосив, що поки фахівці робитимуть це вручну. Але лише після того, як там зачистять до кінця цей регіон, щоб могли зайти спеціалісти та оцінити ситуацію по Чорнобильській зоні.

"Паралельно буде відновлюватися система автоматичного вимірювання, бо після того, як пропав зв'язок, нам повідомили, що росіяни вилучили цілу радіаційну лабораторію та вивезли її в Росію. Тому для відновлення треба час", – сказв експерт.

Він додав, що інформацію по радіаційних замірах експерти отримаємо в найближчі дні. А поки там працює ЗСУ.

До слова, на проммайданчику Чорнобильської АЕС 2 квітня оперативний персонал підняв синьо-жовтий прапор. Також над нещодавно окупованою атомною станцією пролунав гімн України.

Відомо, що окупанти покинули ЧАЕС через опромінення. У Чорнобилі навіть зафіксовано першу смерть російського військового внаслідок променевої хвороби. Його дані наразі не розголошують. Ще 26 людей госпіталізовано, 73 – у тяжкому стані. Зараз вони перебувають у Гомельському радіаційному центрі.

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