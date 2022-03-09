Чорнобильська АЕС повністю знеструмлена

9 березня 2022 , 12:36
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Джерело:

фейсбук НЕК "Укренерго"

Через дії російських окупантів Чорнобильська АЕС станом на 9 березня повністю знеструмлена. Бойові дії тривають. Це унеможливлює ремонтні роботи й відновлення енергоживлення.

Новину повідомила пресслужба Укренерго. Наразі фахівці спостерігають за ситуацією та обіцяють інформувати про всі зміни.

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У результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Місто Славутич також знеструмлено, 
– мовиться у повідомленні. 

МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу

  • Міжнародне агентство з атомної енергії ще у ніч на 9 березня повідомило про втрату зв'язку із системами моніторингу на ЧАЕС. 
  • Російські окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого після жорстких боїв. Працівників утримують у заручниках.

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Автор: Мар'яна Бекало