Все розтрощено: яких збитків завдали окупанти Чорнобильській зоні

У квітні Україна відзначає річницю деокупації Київської області. Українські захисники також звільнили Чорнобильську зону, яка сильно постраждала від дій російських окупантів.

Зараз Чорнобильська АЕС та територія навколо відновлює свою роботу та оговтується від злочинів окупантів. Про це 24 Каналу розповів директор організації "Чорнобиль Тур" Ярослав Ємельяненко.

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Росіяни знищили все, що не могли забрати з собою

Він зазначив, що росіяни буквально знищили підприємство, нарили окопів та навели безлад на території. Вони викрали, що могли взяти з собою, утікаючи від ЗСУ, а решту просто знищили, щоб воно не дісталось українцям.

"Їхнє завдання, щоб Україна деградувала до рівня Росії. Але ми відновлюємось. Ми зуміли відновитись після Чорнобильської катастрофи, яка стала масштабною трагедією для нас. Всі ці десятиріччя Україна добре впоралась з Чорнобилем: знизили рівень радіації, відкрили нові туристичні маршрути, але, на жаль, російська окупація відкинула нас на роки назад", – розповів Ємельяненко.

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Він додав, що на відновлення Чорнобильської зони та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виділили 15 мільйонів гривень. Уже працюють системи автоматичного радіаційного контролю. Наші міжнародні партнери також акумулюють значні кошти для повного розмінування Чорнобильської зони, адже зараз розміновано лише ті маршрути, які використовують працівники ЧАЕС.

Люди хочуть поїхати і глянути на злочини російських окупантів

Він відзначив подвиг ліквідаторів ЧАЕС, які зробили все можливе, щоб Чорнобильська зона розвивалась, щоб там засновували нові виробництва, прокладали туристичні маршрути, існували новітні історичні пам’ятки. Відтак, Ємельяненко закликав якомога скорше відкрити доступ до Чорнобильської зони.

"Після цієї окупації не можна повторювати радянських помилок і якомога більше показувати Чорнобиль людям. На другий день після деокупації у нас було безліч запитів поїхати та подивитись, що ж зробили російські окупанти. Люди могли побачити не просто розтрощене підприємство, а й дізнатись про розбиті долі людей, працівників ЧАЕС, наших нацгвардійців, які досі залишаються в полоні, і розказувати почуте у світі", – наголосив директор організації "Чорнобиль Тур".

Чорнобильська зона