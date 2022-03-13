У Чорнобильській зоні спалахнули пожежі: рятувальники поки не можуть загасити вогонь

У неділю, 13 березня, у Чорнобильській зоні відчуження почалися пожежі. Рятувальники не можуть розпочати повноцінну ліквідацію, поки ЧАЕС окупована російськими військами.

Водночас 211 працівників атомної електростанції перебувають у заручниках вже 18 днів, повідомляє білоруська служба "Радіо Свободи".

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Де фіксують пожежі

Зокрема, пожежі зафіксовані поблизу українських населених пунктів Полісся, Бабор, Стечанка, а також у населених пунктах Рудня-Вересня Київської області, що знаходяться за 30-кілометрову зону від кордону з Білоруссю.

За даними радіаційного моніторингу у зоні відчуження компанією "Екоцентр", наразі виникло чотири пожежі, площа яких збільшується щодня.

Гендиректор "Екоцентру" Сергій Кірєєв, посилаючися на дані NASA Firms розповідає, що пожежі в районі Стечанки посилилися до 2 кілометрів, а в районі селища Боброве – до 10 кілометрів.

У пожежі винна Росія

Пожежа виникла внаслідок збройної агресії Росії, а саме від снаряда чи підпалу.

Відповідно до класифікації надзвичайних ситуацій, критерії виникнення пожеж у зоні відчуження не повинні перевищувати 0,05 – 0,2 кілометра. Але актуальний стан перевищує ці показники у десятки разів,

– повідомив Кірєєв.

Сергій Кірєєв наголосив, що найбільшу загрозу становлять поточні пожежі в районах зі значними рівнями забруднення та у місцях розміщення інфраструктури радіоактивних відходів у радіусі 10 кілометрів навколо Чорнобильської АЕС.