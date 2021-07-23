Машини пливуть вулицями: чорноморське узбережжя Туреччини охопила потужна повінь

Північно-східне чорноморське узбережжя Туреччини накрили сильні повені. Через потужні дощі розлилась річка Архаві. Довелось евакуювати людей.

Так, близько 200 людей евакуювали, повідомили у турецькому агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих.

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Люди були у пастці

Біля річки 6 людей потрапили в пастку. Їх врятували та доставили у безпечні райони. До слова, одну особу госпіталізували, але її стан – задовільний.

Рятувальники попередили, що повені вплинули на районний центр та сільські дороги в провінції Артвін. Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу та міністр транспорту та інфраструктури Аділ Караїсмайлоглу приїхали подивитися на регіон, аби оцінити масштаби лиха.

Місцеві жителі залишились без світла

Понад 3 тисячі людей залишились без світла в сусідніх провінціях Артвін та Різе. Чиновники зазначили, що відключили електрику у ще майже 10 тисяч абонентів. Такі заходи потрібні для безпеки.

Автівки пливли вулицями

У мережі очевидці публікують відео негоди. На них видно, як потужний потік води омиває вулиці. Машини затопило, а деякі з них – пливли за течією.