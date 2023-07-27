Чорноморський флот Росії не зможе здійснити блокаду України: аналіз ISW
Джерело:ISW
Посилення чорноморським флотом Росії своєї присутності у Чорному морі не дасть окупантам можливості блокувати Україну. Зокрема, через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.
Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що наразі російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря.
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Чорноморський флот Росії не зможе здійснити блокаду України
Аналітики вважають, що окупанти хочуть створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю.
Однак в ISW вважають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, попри посилення заходів проти цивільних судів.
Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються попасти в Україну,
– кажуть експерти.
Тому малоймовірно, що загарбники намагатимуться запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включно з членами НАТО Румунією, Болгарією та Туреччиною.
Аналітики наголосили, що нинішні російські дії в Чорному морі, ймовірно, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних судів, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.
Загроза у Чорному морі: що відомо
- Після саботування зернової угоди Росія робить усе для того, аби акваторія Чорного моря стала небезпечною для суден. Як українських, так і іноземних. Росіяни планують більше небезпечних провокацій.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що загрозу російських ударів по суднах в Чорному морі не можна недооцінювати. Росія вдається до все жорстокіших методів шантажу.
- У Міноборони України заявили, що Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди. Також загарбники практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України.
- А у британській розвідці заявляли, що Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Окупанти готуються повністю заблокувати українські порти.