Чорноморський флот Росії не зможе здійснити блокаду України: аналіз ISW

Посилення чорноморським флотом Росії своєї присутності у Чорному морі не дасть окупантам можливості блокувати Україну. Зокрема, через побоювання військової конфронтації з країнами НАТО в цьому регіоні.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни. Зауважимо, що наразі російський Чорноморський флот посилює військову присутність в акваторії Чорного моря.

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Чорноморський флот Росії не зможе здійснити блокаду України

Аналітики вважають, що окупанти хочуть створити умови для примусової зупинки та обшуку цивільних судів, а також посилення контролю.

Однак в ISW вважають, що російський Чорноморський флот навряд чи спробує повністю блокувати Україну, попри посилення заходів проти цивільних судів.

Повна російська блокада України в Чорному морі означатиме, що російські сили зможуть вести вогонь по всіх суднах, які намагаються попасти в Україну,

– кажуть експерти.

Тому малоймовірно, що загарбники намагатимуться запровадити таку повну блокаду, щоб не спровокувати військовий конфлікт із прибережними країнами в Чорноморському регіоні, включно з членами НАТО Румунією, Болгарією та Туреччиною.

Аналітики наголосили, що нинішні російські дії в Чорному морі, ймовірно, свідчать про те, що Кремль створює умови для обшуку цивільних та комерційних судів, водночас виступаючи за блокаду як засіб отримання додаткових важелів впливу.

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