"Ситуація бентежна": у ГУР назвали єдиний безпечний варіант для росіян в Криму

Після удару по будівлі штабу командування Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму атмосфера для росіян стає все більш бентежною. Тому у розвідці приготували пораду для окупантів.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Черняк наголосив, що нині в Криму працює ефект бумеранга. Тепер повітряні тривоги на півострові стали звичними, як і для України на початку повномасштабного вторгнення.

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"Крабова пастка"

Черняк називає удар по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Криму "крабовою пасткою". За його словами, нині у Севастополі та на території Криму гнітюча та бентежна. У розвідці наголосили, що внаслідок удару було ліквідовано командування Чорноморського флоту й 34 офіцери армії країни-окупанта.

Ситуація для окупантів тривожна, і вона такою залишатиметься для росіян повсюди в Криму, куди б вони не ховали залишки своїх кораблів, штабів чи будь-яких інших об’єктів окупаційної присутності. Тож єдиний безпечний варіант для росіян у Криму ― перебазуватись геть з українського півострова разом з усім своїм іржавим мотлохом,

– заявив Черняк.

Він наголосив, що українська воєнна розвідка добре бачить усі ці переміщення окупантів, а ЗСУ з користю використовують ці розвіддані. Тому на окупованих територіях росіяни не знайдуть для себе безпечного місця в тилу.

Ракети на штаб наводили російські офіцери

Партизани руху "Атеш" стверджують, що ракети на будівлю штабу командування Чорноморського флоту наводили саме російські офіцери. Причиною таких дій стали постійні затримки заробітної плати.

"Самі по собі затримки виплат не змушують військові збройні сили Росії іти проти російської влади. Але фінансова винагорода лише допомагає їм визначитися з бажанням співпрацювати з рухом "Атеш", вона служить додатковим стимулом", – заявили представники "Атеш".

Хто саме допомагає, звісно, не говорять, але указують, що ці люди мають доступ до загальної діяльності командування Чорноморського флоту. Також партизани зазначають, що ці офіцери хочуть припинити війну, тому наважуються на такі кроки.