З порту Чорноморська "зерновим коридором" вирушили ще 2 судна
9 серпня 2022 , 11:50Читать новость на русском
Джерело:Мініфраструктури
Ще два судна із зерном вирушили з Чорного моря. Вони мають доставити продовольство до Туреччини та Південної Кореї.
"Зерновим коридором" вирушили чергові 70 тисяч тонн продовольства. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури 9 серпня.
Зверніть увагу Перше судно з українським зерном прибуло до кінцевого пункту призначення
Зерно доставлять двома суднами
2 судна вийшли із порту "Чорноморськ" з загальним обсягом вантажу 70 тисяч тонн. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тисячі тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї,
– мовиться в повідомленні.
Відомо, що це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту "Чорноморськ".
Що відомо про експорт зерна раніше
- 8 серпня з порту "Південний" вийшло перше судно з продовольством, інше вирушило з "Чорноморська".
- Судно MV Sacura вийде з порту "Південний", воно відвезе 11 тисяч тонн сої до Італії. А судно Mv Arizona доставить із Чорноморська до Туреччини 48,4 тонни кукурудзи.
- У Мінінфраструктури України заявили, що MV Sacura – перше судно, яке вирушило з порту "Південний" з 24 лютого.
- Загалом Україна планує відправляти понад 100 суден на місяць. Про це розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Зверніть увагу – оперативна інформація про ситуацію на фронтів 9 серпня: відео