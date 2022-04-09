У Чорноморську Одеської області прогримів вибух

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Так, у Чорноморську зранку 9 квітня прогримів вибух.

Зранку 9 квітня о 07:37 у Чорноморську пролунала повітряна тривога. Вже через 10 хвилин мер міста повідомив, що пролунав вибух.

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Закликав людей не панікувати

Мер Чорноморська Василь Гуляєв закликав мешканців міста не панікувати. З його слів, ситуація наразі контрольована.

Так, є вибух. Але після того, як усі розберемося, я вам дам повну інформацію,

– підкреслив він.

Також очільник міста закликав не підходити до вікон. Якщо є можливість перейти до бомбосховищ – зробити це. Крім того, він попрохав мешканців не панікувати, адже паніка – найгірше, що може бути.

Дивіться відеозвернення мера Чорноморська до містян:

Ми ж не втомлюємося нагадувати, що щоразу, коли лунає сигнал повітряної тривоги, необхідно вирушати до укриття. Це може врятувати вам життя.

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