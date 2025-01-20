Карти NASA зафіксували потужні пожежі на ТОТ: у вогні могли бути російські військові об'єкти

У NASA зафіксували пожежі в Чорному морі. Офіційної інформації від окупантів чи українських спецслужб поки немає, проте є припущення, що палали російські військові об'єкти на тимчасово окупованій території.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ймовірні атаки на об'єкти в Чорному морі було здійснено приблизно в той самий період, коли Сили оборони атакували російські нафтобази. Мовиться про 16 – 18 січня 2025 року.

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Пожежі на окупованих територіях

Петро Андрющенко зауважив, що в акваторії Чорного моря є території, які тимчасово контролює країна-агресорка.

Там могли бути судна. Я щиро сподіваюсь, що це результат атаки українськими морськими дронами по чомусь, що кудись прямувало морем,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Він припустив, що це могли бути цивільні судна, які перевозили військові вантажі.

Важливим фактом також є те, що пожежі масштабні, адже у зимовий період, коли хмарність підвищена, NASA дуже складно фіксувати схожі випадки. Проте, за словами Андрющенка, якщо стало відомо про події у Чорному морі, то ураження були дійсно потужними.

Це 100% щось приємне для нас, адже українських суден там немає. Тому це результат нашої атаки на морі, про яку, я сподіваюсь, ми дізнаємось згодом,

– висловився він.

Керівник "Центру вивчення окупації" припустив, що до ймовірних атак по російських військових об'єктах у Чорному морі можуть бути причетні співробітники ГУР або СБУ. Вони лідирують у розробці та використанні морських безпілотників.

До слова, морські дрони СБУ відіграють ключову роль у забезпеченні економічної стабільності України, ефективно стримуючи Росію у Чорному морі. Завдяки цьому порти збільшили обсяг експорту на 70%, дозволяючи транспортувати не лише агропродукцію, а й інші вантажі, зокрема залізорудні, що критично важливо для економіки.