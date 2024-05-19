У Чорному морі неподалік Придунав'я затонуло судно: є зниклі безвісти

Неподалік Придунав'я затонуло судно Mohammad Z, яке рухалось під прапором Танзанії. Інцидент трапився неподалік румунського придунайського селища Сфинту-Георге.

Відомо, що на борту були члени екіпажу. Про трагедію повідомили вранці 18 травня 2024 року.

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Що відомо про Mohammad Z

У Військово-морських силах Румунії повідомили, що вони шукали 3 безвісти зниклих членів екіпажу вантажного судна, яке затонуло біля узбережжя Чорного моря.

До пошуково-рятувальних робіт залучили Морський рятувально-координаційний центр (MRCC), прикордонну поліцію та два комерційні судна, які перебувало поряд,

– пояснило видання.

За даними іноземних журналістів, на борту корабля було 11 членів екіпажу, з них 9 – громадяни Сирії, 2 – єгиптяни.

Восьмеро членів екіпажу врятувало торгове судно "Мішель" під керівництвом MRCC, яке було найближче до місця аварії.

Ще трьох членів екіпажу шукали. Влада заявила, що наразі невідомо, чому затонуло судно.

Іноземне видання написало, що Чорне море має вирішальне значення для транспортування зерна, нафти та нафтопродуктів. Води моря ділять між собою Болгарія, Румунія, Грузія та Туреччина, а також Україна.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року міни почали дрейфувати в Чорне море, а румунські, болгарські та турецькі військові водолазні групи знешкоджували ті, що дрейфували в їхні води.

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