У Чорному морі окупанти знизили активність через шторм, – Генштаб

4 квітня 2022 , 12:53
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Зведення Генштабу свідчить про те, що в Чорноморській та Азовській зоні кораблі окупантів призупинили свій рух. Це спричинено несприятливими погодніми умовами – у Чорному морі почався шторм.

Шторм у Чорному морі сягнув 4 балів, за інформацією Генштабу. 

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Решта корабельного складу працює у звичайному режимі. 

В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах,
– повідомляє Генштаб.

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Автор: Ярослава Прадід