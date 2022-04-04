У Чорному морі окупанти знизили активність через шторм, – Генштаб
4 квітня 2022 , 12:53Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Зведення Генштабу свідчить про те, що в Чорноморській та Азовській зоні кораблі окупантів призупинили свій рух. Це спричинено несприятливими погодніми умовами – у Чорному морі почався шторм.
Шторм у Чорному морі сягнув 4 балів, за інформацією Генштабу.
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Решта корабельного складу працює у звичайному режимі.
В Чорноморській та Азовській операційних зонах діяльність корабельного угруповання противника в акваторії Чорного моря знижена у зв'язку зі складними погодними умовами (шторм до 4 балів). Решта ворожого корабельного складу виконує завдання у визначених районах,
– повідомляє Генштаб.
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