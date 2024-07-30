Росія вивела у Чорне море підводні човни, що є носіями "Калібрів": у ВМС оцінили загрозу

Напередодні Росія вивела у Чорне море три підводні човни, які є носіями крилатих ракет "Калібр". У ВМС заявляють, що це схоже на навчання особового складу.

Втім, відкидати загрозу не варто, адже є ймовірність обстрілу. Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Що роблять підводні човни у Чорному морі

Плетенчук повідомив, що ситуація залишається без змін у Чорному морі продовжують перебувати три підводні човни Чорноморського флоту Росії.

Більше схоже на навчання особового складу, але, навчання особового складу періодично закінчується практичними стрільбами. Тому слід очікувати небезпеки від цих одиниць,

– наголосив Плетенчук.

Він також додав, що в Азовському морі кораблі Чорноморського флоту відсутні.

Нагадаємо, що у Чорному морі фіксують не лише підводні човни Росії, а й три надводні кораблі Чорноморського флоту, які також є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Їх загальний залп може бути до 12 ракет.