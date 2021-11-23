У Чорному морі перекинувся човен з людьми: є жертви й зниклий безвісти

Поблизу острова Березань у Чорному морі зранку 22 листопада виявили перевернутий човен. У ньому були тіла двох загиблих чоловіків.

Човен знайшов місцевий рибалка. Він одразу звернувся до чергового відділу прикордонної служби "Очаків".

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Одна людина зникла

Рятувальники на гумовому човні AQUASTAR-400 дістались до місця трагедії. Вони вилучили тіла загиблих 1949 та 1961 років народження. Їх транспортували на берег.

За словами рибалки, у човні було троє людей. Тіло третього чоловіка досі шукають.

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Надзвичайники наголосили, що при поривах вітру та у туман не варто виходити на воду. Закликають завжди звертати увагу на інформацію синоптиків про штормові попередження.

У травні 2021 року на озері Тудорове в Одеській області перекинувся моторний човен. На ньому патрулювали кордон 4 військовослужбовці Держприкордонслужби. Трьом з них вдалось вижити, четвертий чоловік фактично витягнув їх на собі. Однак четвертий прикордонник зник. Згодом його знайшли мертвим.

До слова, у вересні 2020 року в Обухівському районі на Дніпрі теж перевернувся човен. На борту було 9 людей. Проте того разу ніхто не потонув.