У Чорному морі шторм зірвав з якоря 2 російські міни

У Чорному морі штормом віднесло 2 російські міни. На щастя, їх ліквідували українські фахівці.

Потужні хвилі зірвали міни з якорів. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 1 червня.

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Одну міну віднесло до берега Одеської області. Там її знешкодили фахівці підривної команди Військово-морських Сил, іншу міну наші воїни підірвали просто в морі.

Останні новини від Генштабу про ситуацію в морі

В акваторії Чорного моря перебуває російський фрегат з крилатими ракетами "Калібр". Судно готове атакувати ракетами територію України. Тому зберігається загроза авіаударів. Зауважимо, всі інші кораблі з ракетами ворог скерував до тимчасово окупованого Криму.

У Чорному та Азовському морі судна ворожого Чорноморського флоту продовжують блокувати судноплавство.

Яка ситуація на головних напрямках війни

На Слов'янському напрямку окупанти перегрупували свої війська. У районі Довгенько їм довелося відвести окремі підрозділи на відновлення.

Основні зусилля на ведення наступу ворог докладає на Донецькому напрямку. Росіяни гатять по позиціях українських військових з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Щоб відновити логістичне постачання залізничною гілкою Куп'янськ – Лиман, окупанти відремонтували залізничний міст біля Куп'янська.

Активні бойові дії тривають у напрямку Лиман – Старий Караван.

Окремі російські підрозділи досягли успіху під час штурму Сєвєродонецького напрямку. Зараз окупанти закріпляються в центрі міста.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються відтіснити українські підрозділи з позицій біля Білогорівки та Врубівки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога спрямовані на утриманні зайнятих позиці та створенні додаткових рубежів оборони.

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Впродовж доби 31 травня ЗСУ відбили на Донбасі 9 ворожих атак. Вони ліквідували близько 70 окупантів, 2 танки, 13 артилерійських систем, 8 бойових броньованих машин та 6 автомобілів.