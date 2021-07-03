Подали сигнал лиха: у Чорному морі в українського судна відмовив двигун

3 липня 2021 , 09:07
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Джерело:

"РБК-Україна"

У Чорному морі 3 липня стався неприємний інцидент. В українського риболовецького судна відмовив двигун – моряки подали сигнал лиха.

Про це у коментарі "РБК-Україна" повідомив представник регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби.

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Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують у порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре,
– сказав співрозмовник агентства.

До слова, росЗМІ раніше стверджували, що до українського судна направили російський ракетний катер, який проходив неподалік.

Вони зазначали, що на борту перебував екіпаж із 4 осіб. У корабля відмовив двигун і знеструмлений він дрейфував у морі кілька годин.

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  • Під час тренувань учасники відпрацьовують маневри на суші, у повітрі, в морі та під водою.
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Автор: Олег Васьків