У Чорному морі зменшилося корабельне угруповання ворога, але загроза атак зберігається

Росія зменшила своє корабельне угруповання в акваторії Чорного моря. Попри це загроза ракетних ударів все ще зберігається.

Угруповання ворога зменшилось на один ракетний корабель

Відповідну інформацію повідомили в оперативному командуванні "Південь". Повідомляється, що в Чорному морі корабельне угруповання зменшилось на один ракетний корабель постійної присутності.

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В ОК "Південь" заявили, що в Чорному морі все ще перебувають два ракетні кораблі. Також Росія тримає у Чорному морі три підводні човни та стільки ж великих десантних кораблів.

Загроза удару 28 крилатими ракетами залишається,

– наголосили в оперативному командуванні "Південь".

Росія збільшує кількість підводних човнів

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук 20 червня повідомив, що Чорноморський флот Росії збільшує кількість підводних човнів.

За його словами, ворожі кораблі почали триматися на "безпечній", на думку окупантів, відстані. Тут слід додати, що 20 червня стало відомо, що Збройні Сили України вдарили по острову Зміїний та знищили чимало росіян. Ймовірно, наші воїни використали американську систему HIMARS, яка вражає цілі на відстані до 80 кілометрів.

Водночас Росія збільшує кількість підводних суден у Чорному морі, що, як сказав Брачук, становить небезпеку Одесі та Одещині, а також іншим областям України.

Росіяни намагались вдарити по Одещині

Збройні сили Росії протягом 19 – 20 червня спробували завдати ракетних ударів по Одеській області. Зранку 20 червня загарбники випустили з окупованого Криму ракети "Онікс".

Повітряним силам ЗСУ вдалося збити дві ракети над Одещиною. Також вночі ворог цілив по Білгород-Дністровському району, а вранці – по самій Одесі.

Згодом стало відомо, що Росія протягом 3 годин завдала по Півдню 14 ракетних ударів. Окупанти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі.

Російські військові намагалися атакувати Одещину ракетами "Онікс" і 19 червня. Та тоді підрозділи протиповітряної оборони теж завадили планам ворога та збили ракети.

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