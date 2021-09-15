Чорновола вбили "чотирма ударами кастету", – ексзаступник генпрокурора

15 вересня 2021 , 14:09
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Джерело:

4 канал

Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша заявив, що В'ячеслав Чорновіл не був жертвою ДТП. Його начебто вбили "чотирма ударами кастету" у потилицю.

За словами Голомші, таким самим кастетом зловмисники добили водія. За офіційними даними, Чорновіл та його водій Євген Павлов загинули у ДТП 25 березня 1999 року.

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Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія,
– заявив ексзаступник генпрокурора.

Голомша повідомив, що вдалося встановити:

  • відключення подушок безпеки;
  • підроблення огляду місця події;
  • вбивство на Волині основного свідка.

Ексзаступник генпрокурора розповів: коли відкопали тіло, у кістках були важкі метали. 

"Ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", – зауважив Голомша.

Загибель Чорновола: головне

  • В'ячеслав Чорновіл – легендарний український журналіст, політик та дисидент. 
  • Він пішов з життя 25 березня 1999. За офіційною версією, Чорновіл розбився у ДТП на трасі Бориспіль – Золотоноша.
  • Колеги Чорновола – представники Народного руху – відразу заявили про політичне вбивство. 
  • Генпрокуратура ексгумувала тіло у 2011 році. 
  • Згодом ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив, що існує касета з інформацією про планування вбивства Чорновола.
  • Бориспільській міжрайонний суд закрив справу у 2014 році.
  • Водночас того ж року розслідування поновили
Автор: Мар'яна Бекало