Чотири мери з Луганщини виявилися зрадниками, – голова ОВА

Відомо, що чотири очільник населених пунктів на Луганщині перейшли на бік ворога. Зрадники показали себе у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він розповів про колаборантів серед голів міських громад.

До теми Росіяни зосередилися на захопленні Рубіжного та Попасної, у планах – наступ на Сєвєродонецьк

Випадки колабораціонізму є поодинокими

На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів,

– додав Гайдай.

Разом з тим, голова ОВА зауважив, що випадки колабораціонізму є радше поодинокими. Решта керівників громад або виїхали, або залишились на своїй території. При цьому вони не співпрацюють з ворогом.

Раніше стало відомо про зраду мера Рубіжного

Зазначимо, що 1 квітня стало відомо про перехід на бік окупантів мера Рубіжного Сергія Хортіва. Ще з початку війни він не виходив на зв'язок. Згодом міський голова з'явився в ефірі – з розповідями про так званих "нацистів" та закликами скласти зброю.

Дивіться звернення Генштабу ЗСУ: відео