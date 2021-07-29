Чотири виклики для нового головнокомандувача ЗСУ

На місце Хомчака Зеленський вирішив призначити дуже гідного генерала Валерія Залужного. Це грамотне політичне рішення, якщо судити з реалій сьогоднішнього дня і робити вибір з лав українського генералітету. Далі читайте російською.

Залужному 48 лет, это, пожалуй, наиболее коммуникабельный украинский генерал, который всегда тесно взаимодействовал с гражданским обществом. Его продвигали и отмечали оба бывших главкома – Муженко и Хомчак. В войсках пользуется уважением.

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Достойный человек получает большую честь и ответственность. И это очень обнадеживает. Но чтобы дать оценку ожиданиям от нового назначения, для меня лично будет несколько критериев, которые не требуют финансов, которые находятся полностью в компетенции главкома и которые станут очевидно в ближайшей перспективе.

Четыре вызова для нового главкома ВСУ

Есть четыре вопроса, которые прямо зависят от главкома Залужного, и которые позволят дать оценку этому назначению в близкой перспективе:

Ведение боевых действий на Донбассе. Получат ли украинские войска поддержку и боеприпасы для усиления сопротивления российской агрессии? Кадровые назначения командиров. Фронт показывает, что значительное число наших комбригов и генералов в ОК не являются адекватными боевыеми лидерами. Они неспособны ни привлечь на контракт мотивированных бойцов, ни сделать свои части боеспособными. Отчетность подменяет во многих частях смысл службы во время войны. Заробитчанство, совок – главный бич армии и госсектора в целом.

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Сокращение "совка", "террора" проверяющих комиссий, ликвидация книги Уразова, и прочей бюрократической галиматьи, которая у нас остается основой службы во многих частях, выматывает нервы и время. Подготовка документов оборонного планирования, анализ проблем. На восьмом году войны ВСУ не подготовили историю боевых действий 14-15 годов, нет анализа наших проблем и недостатков, нет анализа реальных потребностей армии, программы качественных изменений. Без инициативы самих военных Минобороны и президент инициативы в этом вопросе не проявят. "Визия-2030", оглашенная Хомчаком в 2019-м, носит сугубо декларативный характер, и не предполагает качественных изменений в боеспособности армии.

Стратегия военной безопасности, которую утвердил указом Зеленский в марте 2021-го это просто пустой набор слов, в котором вообще отсутствует понятие целей и задач военной реформы. Военные говорят о возросшем опыте армии - но на самом деле у нас есть опыт индивидуальный, участников боевых действий, очень разный, и не всегда из этого опыта делаются правильные выводы. А ведь опыт армии чего-то стоит, только когда он облекается в форму докладов, выводов, решений, изменений в уставы, регламенты. Эту интеллектуальную работу мы обязаны в армии сделать. Азербайджан уже заявил о написании полной истории войны 2020-го года в Карабахе день за днем - а еще года не прошло.