Чотири влучання з чотирьох: у ГУР підтвердили атаку БпЛА на нафтобазу "Лукойл" у Кстово

У ніч проти 29 січня українські воїни атакували дронами нафтобазу компанії "Лукойл" у місті Кстово Нижегородської області на території Росії.

Атака є роботою Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела.

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Деталі атаки на нафтобазу "Лукойл"

За даними джерел у розвідці, внаслідок атаки на нафтобазу "Лукойл" у місті Кстово усі чотири дрони, які летіли у бік ворожого об'єкта, влучили точно у ціль. Внаслідок цього нафтобаза зазнала значних ушкоджень.

Місцеві мешканці у соцмережах писали, що чули "щонайменше три" вибухи на підприємстві. По об'єкту, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, прилетіло близько опівночі за місцевим часом.

За словами керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка, вищезгаданий завод здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. На думку начальника, його можна назвати четвертим за величиною в Росії.

Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії Росії,

– пояснив він.

Нагадаємо, у ніч проти 15 січня у Росії також було неспокійно. Тоді близько 4 години ранку в Червоноармійському районі Волгограда спалахнув нафтопереробний завод "Лукойл". Місцеві жителі писали у соцмережах, що чули вибух.