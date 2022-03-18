Чотирилапий побратим захотів обіймів і перервав інтерв'ю українського воїна: миле відео
18 березня 2022 , 05:25Читать новость на русском
Джерело:72 ОМБр імені Чорних Запорожців
На полі бою з українськими військовими воюють і чотирилапі друзі. Для наших воїнів вони є справжніми побратимами.
Побратим перервав інтерв'ю
Ця любов є взаємною, підтверджує це велика кількість відео, оприлюднених у мережі. Так, на одному з роликів боєць ЗСУ дає інтерв'ю представникам ЗМІ.
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Однак його неочікувано перервав чотирилапий побратим, який вирішив показати свою відданість просто у присутності журналістів і підняв настрій усім.