"Мінуснули" влучним ударом: українські воїни знищили човен з російськими окупантами

Українські захисники продовжують завдавати втрат російській армії. Так, на Півдні вдалося знищити човен окупантів.

На борту судна переміщався ворожий десант. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил оборони Півдня.

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Знищено човен із загарбниками

ЗСУ "відмінусували" човен з десантом російських окупантів.

Мінус ворожий човен із десантом – потрапляє перший батальйон,

– ідеться в повідомленні Сил оборони Півдня.

Там підкреслили, що війна на воді – не менш важлива та інтенсивна, ніж на суші.

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Нагадаємо, що в суботу, 7 червня, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку вдалося збити російський винищувач Су-35.

Додамо, що Сили оборони Півдня України також вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати ворожих сил склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.