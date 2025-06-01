"Мінуснули" влучним ударом: українські воїни знищили човен з російськими окупантами
- Українські захисники знищили на Півдні човен росіян.
- На ньому переміщався ворожий десант.
Українські захисники продовжують завдавати втрат російській армії. Так, на Півдні вдалося знищити човен окупантів.
На борту судна переміщався ворожий десант. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Сил оборони Півдня.
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Знищено човен із загарбниками
ЗСУ "відмінусували" човен з десантом російських окупантів.
Мінус ворожий човен із десантом – потрапляє перший батальйон,
– ідеться в повідомленні Сил оборони Півдня.
Там підкреслили, що війна на воді – не менш важлива та інтенсивна, ніж на суші.
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Нагадаємо, що в суботу, 7 червня, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку вдалося збити російський винищувач Су-35.
Додамо, що Сили оборони Півдня України також вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати ворожих сил склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.