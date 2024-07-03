Росія програла в ЄСПЛ справу щодо прав людини в Криму: що це дасть Україні

Європейський суд з прав людини визнав, що Росія систематично порушує права людини у тимчасово окупованому Криму. Це – фундаментальне рішення.

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, зауваживши, що Україна довго працювала над тим, аби дії Росії таки засудили. Сюди долучилася велика кількість юристів з державного та недержавного сектору; Міністерства юстиції та їхніх команд різних часів.

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Надзвичайно важливе рішення

Як наголосив Чубаров, це дійсно можна вважати важливою перемогою. Фактично суд визнав, що Росія винна у всіх позовах, які подала проти неї Україна в рамках захисту прав людини.

Зрозуміло, що Росія зараз не буде виконувати це рішення. В глобальному сенсі маємо дочекатися перемоги України. І це рішення суду тоді матиме колосальне значення, коли запрацює спеціальний трибунал щодо розслідування злочинів, які скоїла Росія проти України,

– підкреслив Чубаров.

Це матиме й практичне значення щодо індивідуальних позовів, які подавали проти Росії у Європейському суді з прав людини. Ймовірно, ці позови розглядатимуть у спрощеному форматі, бо принципове рішення вже ухвалене.