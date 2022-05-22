Чудовий приклад для інших союзників, – Єрмак про Литву, яка припиняє імпорт російського газу

Литва одна з небагатьох країн, якій вистачило сміливості повністю розірвати зв'язки з Росією в енергетичній сфері. З 22 травня Литва офіційно припиняє імпорт російського газу, нафти та електрики.

На цю новинку позитивно відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Важливо Фінляндія очікує на припинення постачання російського газу вже 20 – 21 травня

Він наголосив, що це приклад для інших союзників.

Чудовий приклад для інших союзників як отримати незалежність від російських енергоресурсів,

– сказав Андрій Єрмак.

Литва припинили імпорт російських енергоресурсів

З 22 травня 2022 року Литва офіційно припинила імпорт російських енергоресурсів. Як заявили у міністерстві енергетики Литви, це надзвичайно важливий крок не тільки на шляху до енергетичної незалежності, але й вираження солідарності з Україною.

"Ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", – мовиться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що держава досягне повної енергетичної незалежності лише у тому випадку, якщо успішно завершить синхронізацію, забезпечить свої потреби в електроенергії коштом місцевого виробництва "зеленої енергії" та стане країною-експортером електроенергії.

Відзначимо, що Литва є одним з найбільш відданих партнерів України. Вона підтримує нашу державу як у європейській інтеграції, так і у наданні військової допомоги. Також долучається до прийому біженців та санкцій проти ЄС, а компанії з цієї країни одні з найактивніших у виході з ринку Росії.

Додамо, що Європейська енергетична біржа Nord Pool зупинила торги російською електроенергією – це означає, що країни Балтії не отримуватимуть електрику з Росії.

Ннафтове ембарго проти Росії підтримують майже всі члени ЄС. Дмитро Кулеба відзначив, що блокує ініціативу лише одна країна. Дипломат наголосив, що ЄС має знайти рішення, як вирішити занепокоєння цієї країни і схвалити ембарго. Кулеба не назвав країну, але очевидно, що мовиться про Угорщину. Будапешт публічно озвучував свою позицію.

Фінляндія відмовилася платити за газ рублями

Зауважимо, що 17 травня компанія Gasum вирішила подати до суду на російський "Газпром Експорт" через вимогу платити за газ у рублях.

Фінська компанія заявила, що не приймає вимог щодо переходу на платежі в рублях. До цього Росія приймала оплату за газ у євро.

Варто зазначити, що 14 травня Росія припинила постачання електроенергії до Фінляндії. Москва пішла на такі кроки на тлі офіційної заявки Фінляндії щодо членства в НАТО.

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