Чугуїв під масованою атакою "Шахедів": у місті спалахнула пожежа

Росіяни масовано атакували Чугуїв на Харківщині. Ворог спрямував туди багато "Шахедів".

24 Канал зібрав, що відомо про російську атаку на Чугуїв.

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Що відомо про удари по Чугуєву 14 липня?

Увечері 14 липня росіяни обстріляли Харківщину. Кореспонденти Суспільного та місцеві телеграм-канали писали про низку вибухів у Чугуєві.

На момент публікації новини відомо про щонайменше 5 ударів по місту. Там спалахнула пожежа.

В ОВА уточнили: інформація про постраждалих не надходила.

Повітряні сили та монітори попереджали, що загроза від "Шахедів" є для Харківщини та інших областей. Після атаки на Чугуїв вибухи пролунали і в Харкові.

Де зараз тривога в Україні

Загалом Росія активно атакує українські міста і села. Вибухи були у Запоріжжі та в області, в Умані та в області, на Дніпропетровщині та в Чернігові – і це тільки за вечір.

24 Канал оперативно пише у своєму телеграм-каналі про обстріли та їхні наслідки.

14 липня Дональд Трамп дав Росії 50 днів, щоб завершити війну. Та відповідь путінських посіпак ми бачимо.