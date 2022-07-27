Допомогли багатьом місцевим: що відомо про загиблих у Чугуєві волонтерів

російські вбивці в ніч на 25 липня завдали ракетного удару по Чугуєву, що на Харківщині. Рятувальники досі розбирають руїни й шукають людей.

Про це для 24 каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона зазначила, що вчора, 26 липня, під завалами місцевого будинку культури знайшли тіла двох людей.

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"Це Сардор і Вікторія. Це люди, які активно волонтерили в Чугуєві. Їх дуже добре знають місцеві мешканці. У Сардора залишилося четверо дітей. У Вікторії – двоє. Вона теж активно волонтерила. У цивільному житті була банківською працівницею", – сказала кореспондентка.

Без батьків залишились діти

За словами журналістки, з початку повномасштабної війни 36-річний чоловік та 30-річна жінка годували людей. Вони облаштували потужну кухню.

Там були узбецькі страви, бо Сардор і до війни займався гастрономічним бізнесом. Це великий біль для Чугуєва, для Харківської області. Свідки, які бачили розбирання завалів, говорили, що загиблих знайшли на місцях, де вони й спали. Тобто обстріл відбувся дуже швидко й шансів вибратися вже не було,

– зазначила Черненко.

Вона додала, що Чугуєві продовжуються пошуки. Рятувальники шукають тіло ще однієї жінки похилого віку.

Ще один обстріл

Окупанти варили по Чугуєву й 26 липня. Вони двома ракетами влучили у приватний сектор та зруйнували два будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Один з мешканців міста показав, що залишилось від будинку його сина. Він зазначив, що дім неможливо відновити.

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