Чугуїв опинився під атакою дронів: зафіксовано пожежі, пошкодження будинків та медзакладу

Вночі 11 липня ворожі війська Росії атакували Чугуїв безпілотниками. Зафіксовано низку пошкоджень.

Також є інформація про постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олега Синєгубова, очільника Харківської ОВА.

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Наслідки атаки на Чугуїв

Вночі ворог вдарив по Чугуївському районі. Синєгубов повідомив, що зафіксовано 7 влучань ударних БпЛА.

Так, противник атакував Чугуїв безпілотниками вночі в період з 01:09 до 01:20.

️У місті, внаслідок влучання дрону, зафіксовано пошкодження житлових будинків та медичного закладу,

– інформує глава ОВА.

За його даними, ще 6 БпЛА влучили по промисловому підприємству. Вказується, що спалахнула пожежа.

Близько 6 години ранку очільник ОВА повідомив, що є постраждала. Так, внаслідок атаки постраждала 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу.

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До слова, зранку 11 липня вибухи лунали в Сумах. Окупанти завдали декількох ударів БпЛА по території Сумської громади. Наслідки з'ясовують, про що повідомили в ОВА.