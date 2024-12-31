У мережі поширюють чутки про смерть пса Патрона: у ДСНС зробили заяву

У мережі з’явилися чутки про смерть відомого українського чотирилапого сапера пса Патрона. Насправді він живий, здоровий і перебуває у відрядженні.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає 24 Канал.

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З псом-сапером усе гаразд

У вівторок, 31 грудня, у ДСНС спростували черговий фейк про пса Патрона. Його господар Михайло Ільєв, начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Чернігівській області, зняв відеозвернення разом з чотирилапим.

Чоловік заявив, що вони виконують завдання свого керівництва, аби мирне населення України могло якомога швидше повернутися до своїх домівок.

З Патроном усе добре! Він живий, здоровий, продовжує виконувати свої важливі завдання та бажає всім щасливого Нового року!

– написали у ДСНС.

До слова, влітку минулого року у твітері вже поширювали чутки, що пес Патрон "пішов за веселку". Тоді їх спростували в Міністерстві внутрішніх справ.

Опісля російські пропагандисти створили сюжет про нібито створення в Україні "церкви святого пса Патрона". Для цього вони використали жартівливі відео, які знайшли у мережі.