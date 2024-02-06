Не треба обговорювати те, що ще не відбулося, – Данілов про ймовірне звільнення Залужного

Наразі немає документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформація, яка базується лише на чутках, не є підставою для обговорень.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він відмовився коментувати імовірні причини відставки головнокомандувача Валерія Залужного.

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"Давайте дочекаємось. Якщо будуть ті, чи інші дії, тоді ми зможемо щось коментувати, висловлювати свою точку зору", – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, часто журналісти приділяють забагато уваги тим подіям і процесам, які ще не відбулися. Секретар РНБО іронічно зазначив, що не треба завчасно "висловлювати обурення, гадати на картах таро".

"Апарат РНБО не працює з домислами, ми працюємо тільки з документами", – наголосив Данілов.

При цьому він зазначив, що "немає у світі нічого вічного".

Що відомо про можливу відставку Залужного