Не треба обговорювати те, що ще не відбулося, – Данілов про ймовірне звільнення Залужного
Наразі немає документа про відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інформація, яка базується лише на чутках, не є підставою для обговорень.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він відмовився коментувати імовірні причини відставки головнокомандувача Валерія Залужного.
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"Давайте дочекаємось. Якщо будуть ті, чи інші дії, тоді ми зможемо щось коментувати, висловлювати свою точку зору", – зазначив Олексій Данілов.
За його словами, часто журналісти приділяють забагато уваги тим подіям і процесам, які ще не відбулися. Секретар РНБО іронічно зазначив, що не треба завчасно "висловлювати обурення, гадати на картах таро".
"Апарат РНБО не працює з домислами, ми працюємо тільки з документами", – наголосив Данілов.
При цьому він зазначив, що "немає у світі нічого вічного".
Що відомо про можливу відставку Залужного
- 29 січня з'явилась інформація, що головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнено за наказом президента Володимира Зеленського. Щоправда, за лічені години новину спростували.
- Водночас аналітики вважають, що рішення прийнято і те, коли його оголосять лише питання часу.
- У США, як в Пентагоні, так і Білому домі, наголосили, що питання заміни Главкома – внутрішня справа України, і американці не повинні у неї втручатися.