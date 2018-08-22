Чутки підтвердилися: Ребров офіційно очолив футбольний клуб з країни ЄС

Відомий футбольний клуб з Угорщини "Ференцварош" офіційно оголосив про підписання угоди з українським фахівцем і колишнім форвардом київського "Динамо" Сергієм Ребровим.

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті угорської команди.

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До слова, Ребров уже встиг дати перший коментар. Зокрема, він подякував попередньому керманичу команди Томасу Доллю за роботу, яку той зробив і заявив, що не збирається щось обіцяти.

"Я перебуваю тут, аби ми досягли якнайкращих результатів і наприкінці сезону опинилися на першій сходинці чемпіонату", – додав українець.

Термін та умови контакту наразі не розголошуються, проте вже відомо, що українському фахівцю допомагатиме іспанець Альберто Босх, який минулий рік провів у чеченському "Ахматі".

Також ЗМІ пишуть, що асистентами Реброва будуть Хесус Пінедо та Еду, які працювали з українцем у київському "Динамо" та "Аль-Ахлі", щоправда ця інформація поки є непідтвердженою.

Додамо, що у "Ференцвароші" виступає українець Іван Петряк, який вже відзначився тричі за п’ять матчі за клуб з Будапешту.