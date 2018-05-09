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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Chuwi HiGame: огляд компактного та потужного міні-комп'ютера для ігор

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Chuwi HiGame
Chuwi HiGame / Фото з вільних джерел

Компанія Chuwi представила пристрій, який поєднує в собі компактність та мобільність ноутбуків із продуктивністю та можливістю апгрейда стаціонарних комп'ютерів. Новинка отримала назву HiGame і з її допомогою можна суттєво економити місце, отримавши "машину" достатньої потужності навіть для ігор.

Про це повідомляє 4pda.

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Chuwi HiGame
Chuwi HiGame має компактні розміри

Chuwi HiGame оснащений процесором Intel Core i7 або i5 восьмого покоління з інтегрованою графікою Radeon Rx Vega M від AMD. За переконанням Chuwi, міні-комп'ютер HiGame демонструє помітно велику продуктивність в бенчмарках та іграх, порівняно з системами на базі Intel Core i7-7700HQ з відеокартою NVIDIA GeForce 1060 Max-Q.

Chuwi HiGame
Chuwi HiGame показує хороші характеристики в бенчмарках

Комп'ютер також отримав 8 Гбайт оперативної пам'яті типу DDR4 і SSD-накопичувач об'ємом до 256 Гбай. Якщо цього буде недостатньо, то виробник передбачив додаткові слоти під "оперативку" і жорсткий диск, завдяки чому комп'ютер довгий час не втратить своєї актуальності.

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В Chuwi HiGame є п'ять роз’ємів USB 3.0, один USB Type-C, поєднаний з Thunderbolt 3, два HDMI 2.0, два DisplayPort 1.3, роз'єм для підключення мережевого кабелю і аудіо виходи під навушники і мікрофон. При бажанні до комп'ютера можна одночасно підключити кілька моніторів.

Chuwi HiGame
Chuwi HiGame має підтримку одночасно кількох моніторів

Технічні характеристики Chuwi HiGame:

  1. Процесор: Intel Core i7-8709G або i5-8305G;
  2. Відеокарта: Radeon Rx Vega M GH або GL залежно від центрального процесора;
  3. Оперативна пам'ять: 8 ГБ DDR4, підтримка до 32 ГБ;
  4. Накопичувач: SSD на 128 або 256 ГБ, окремий слот під M.2 та 2,5-дюймовий SSD/HDD;
  5. Роз'єми: 5 х USB 3.0, 1 х USB Type-C, поєднаний з Thunderbolt 3, 2 х HDMI 2.0, 2хDisplayPort 1.3, роз'єм для підключення мережевого кабеля та аудиовиходи під навушники та мікрофон;
  6. Операційна система: Windows 10 Home 64 біт;
  7. Габарити: 173 х 158 х 73 мм.

Ціна Chuwi HiGame

Що стосується рекомендованої вартості Chuwi HiGame, то міні-ПК залежно від моделі процесора коштуватиме 1299 – 1499 доларів (близько 34 150 – 39 400 гривень), а ті, хто оформить попереднє замовлення через майданчик Indiegogo, отримають суттєву знижку аж до 38%.

Теги: Китай Техно Ґаджети Огляди
Джерело: 24 Канал
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