Чуємо голоси, продовжуємо шукати, – Кім про рятувальну операцію в обстріляній ОВА

Російські загарбники під час обстрілів Миколаєва 29 березня влучили у будівлю обласної військової адміністрації. Там триває рятувальна операція. З-під завалів чути голоси людей.

Про рятувальну операцію у зв'язку з атакою росіян на будівлю Миколаївської ОВА в ефірі національного телемарафону розповів глава адміністрації Віталій Кім, повідомляє 24 канал.

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В обстріляній Миколаївській ОВА триває рятувальна операція

Рятувальники досі шукають під завалами 8 цивільних та 3 військових.

Чуємо голоси, продовжуємо шукати,

– повідомив Кім.

Він також зазначив, що російські загарбники завдали удару по будівлі ОВА, бо відмовилися від планів захопити місто. "Якщо ворог хоче захопити місто, то йому потрібен пункт управління, де є комунікації з управління областю", – пояснив Кім. Якщо ж росіяни вирішили гатити по цій будівлі, то, ймовірно, місто й область вони вже не планують окуповувати.

Атака на Миколаївську ОВА: що відомо

Вранці 29 березня росіяни завдали чергового удару по Миколаєву. Загарбники влучили у будівлю ОВА. Зокрема, у кабінет Віталія Кіма. Від обстрілу зруйнована центральна частина споруди з 1 по 9 поверх.

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