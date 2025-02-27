Росіяни просунулися у ще 2 населених пунктах на Донеччині: оновлення мапи Deep State
- Російські війська досягли успіху в просуванні у двох населених пунктах на Донеччині: Бурлацькому та Андріївці.
- Обидва селища розташовані у Волноваському районі, де тривають активні бойові дії.
Російські війська продовжують атакувати вздовж усієї лінії фронту. Найбільш активні бої тривають на території Донецької області. Там ворогу вдалося досягти певних успіхів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт Deep State. Аналітики зафіксували просування росіян у 2 населених пунктах цього регіону.
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Що відбувається на фронті
Аналітики Deep State оновили карту фронту та повідомили про зміни ситуації на полі бою. Вони розповіли про просування ворога у Донецькій області.
Ворог просунувся біля Бурлацького та в Андріївці,
– ідеться у повідомленні.
Зауважимо, що обидва селища розташовані у Волноваському районі. До того військові повідомляли про активні бої біля цих населених пунктів.
Росіяни атакують Бурлацьке: дивіться на карті
Ворог наступає на Андріївку: дивіться на карті
Нагадаємо, раніше село Новоочеретувате в Донецькій області перейшло під контроль ворога. Росіяни направляють удари на підконтрольну ЗСУ територію північніше від населеного пункту.