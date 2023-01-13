Світове ЗМІ, описуючи ситуацію в Соледарі, послалось на фейковий телеграм-канал

Ситуація у Соледарі залишається складною. Оскільки вона швидко змінюється, важливо перевіряти повідомлення. Навіть найбільш рейтингові ЗМІ світу можуть не надто достовірно передавати інформацію.

Так, на сторінці каналу CNN 12 січня з'явилась стаття щодо ситуації в Соледарі, передає 24 Канал. Однак видання посилалось на фейковий канал 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ. Ці повідомлення, зокрема, підхопила російська пропаганда.

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Журналісти розказували про "відступ із Соледара"

У повідомленні мовилось начебто про "критичну" ситуацію в місті. Хоча українська влада та Генштаб наголошували, що ЗСУ все контролюють.

Ба більше, журналісти CNN пізніше заявили, нібито знімальна група стала свідком організованого відступу українських сил із Соледара. У повідомленні мовилось, що українські сили переправляли війська. Це нібито був відступ.

Українські військові одразу ж це спростували.

Повідомлення видалили

Через кілька годин публікація зникла з ресурсу, а замість неї оприлюднили статтю, де ситуацію щодо Соледара описують у більш дипломатичній формі. Посилань там вже не було. Однак в інших матеріалах видання все ще посилається на фейковий телеграм-канал.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що відтак навіть світові ЗМІ, перебуваючи не в Україні, не завжди можуть дати оперативну і достовірну оцінку ситуації. Точну інформацію передають лише офіційні джерела.

Де достовірна інформація

У пресслужбі 46 бригади в коментарі 24 Каналу наголосили, що CNN посилаються на фейк. Є перелік офіційних каналів:

Просять довіряти лише офіційній інформації та не піддаватись фейкам й маніпуляції, які шкодять ЗСУ.

У Соледарі йдуть бої, але ЗСУ відбивають атаки

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки із позивним "Мадяр" 13 січня опублікував звернення із Соледара. Він наголосив, що в місті йдуть важкі стрілецькі та артилерійські бої.

Однак ЗСУ відбивають атаки та навіть відтісняють ворога. Військовий закликав не поширювати російську пропаганду, мовляв, ЗСУ відійшли від Соледара. Це не відповідає дійсності. Знову ж таки, всю актуальну інформацію повідомляють у Генштабі.