Come back Авакова: ексглава МВС повертається в політику з трьома "колишніми"

Арсен Аваков повертається у велику політику. Напередодні багаторічний міністр внутрішніх вперше з'явився на публіці після своєї відставки.

Він жорстко критикував нинішню владу. Також схарактеризував їхню роботу словами "феноменальний ідіотизм".

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Розпочав свій come back Аваков з "теплої ванни" на каналі Ріната Ахметова. Там він і вперше заговорив про причини своєї відставки.

Виявляється, за словами самого Авакова, він пішов з посади, бо "занадто сильний і незалежний".

Колишній міністр МВС "пісочив" оточення Володимира Зеленського за те, що ті не вміють заперечувати президентові. Ніби тільки він один насмілювався це робити.

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Співпраця з "колишніми"

Критикував Аваков і роботу Ради національної безпеки і оборони за Зеленського. Водночас ще пів року тому на каналі того ж Ахметова він хвалив роботу РНБО, зокрема і свою, адже був одним з членів Ради нацбезпеки.

Про свої амбіції після відставки Аваков говорив дуже туманно, але чітко дав зрозуміти, що повертається у велику політику, аби схрестити всю ахметівську опозицію. Колишній міністр МВС не виключив співпрацю з ще трьома "колишніми":

колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим;

колишніми прем'єрами Володимиром Гройсманом і Арсенієм Яценюком.

Знаєте, що об'єднує всіх цих колишніх? Розуміння того, як треба реформувати країну. Але чомусь це розуміння приходить тоді, коли чиновники йдуть з посади та починається черговий виборчий сезон.

Ймовірно, після цього їм відкриваються таємні знання і вони досягають повного державного просвітління.

Поодинці Разумков, Гройсман, Яценюк і Аваков сьогодні абсолютно непрохідні політики. Вони не можуть грати роль вождя партії.



Аваков, Яценюк і Гройсман можуть створити коаліцію / Фото LB.ua

Натомість у спільній команді політики матимуть непогані шанси, які тільки збільшуватиметься медіапідтримка та фінансування олігарха Ахметова.

Об'єднання Разумкова

Згідно із останніми даними соціологічної групи Рейтинг, У Разумкова наразі є 7% особистого рейтингу. "Українська стратегія Гройсмана" має 5%.

Авакова можуть підтримати правоохоронці. Водночас Яценюка хіба що будівельники його стіни з Росією. До речі, Разумков вже організував в парламенті свою маленьку групу, яку назвав "Розумна політика".

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Як креативно обіграв своє прізвище… В це об'єднання, за даними джерел видання "Українська правда", увійдуть приблизно 25 народних депутатів з:

"Слуги народу";

"Батьківщини";

позафракційних.

Серед них зокрема "слуга народу" Артем Дмитрук, якого можуть з тих "слуг" незабаром погнати.

Це депутат, який заступався за проросійські медіа в Україні та брав участь у заходах до Дня перемоги разом з "Опозиційною платформою – За життя" та партією Шарія.

Також в об'єднанні Разумкова є ще одна колишня "слуга" Людмила Буймістер, яку звинувачують у лобіюванні інтересів Ахметова.



Разумков створив своє об'єднання / Фото "Слово і діло"

Дивлячись на таку компанію, в об'єднання Разумкова має бути інша назва. Не дивно, що у його групі буде багато представників "Батьківщини".

Серед ймовірних союзників Аваков назвав навіть лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко. Не здивуюсь, якщо десь там ще й Олег Ляшко випливе.

Чи позитивним кроком для нас є факт того, що Аваков повертається у велику політику, так фактично з неї не вийшовши? Однозначно – ні.

Токсична й одіозна фігура

Аваков – максимально токсична і одіозна фігура. Достатньо лише згадати декілька ситуацій, пов'язаних із ним. Наприклад, справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Що відомо про справу? Майже 2 роки тому тодішній керівник МВС запевняв, що є неспростовні докази провини трьох підозрюваних: лікаря Юлії Кузьменко, медсестри Яни Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка. Справа ще триває, але реальних доказів немає і досі.

Або ж нерозслідувану справу Катерини Гандзюк, стрілянину п'яних поліцейських по 5-річному хлопчику Кирилу Тлявову та провал поліцейської реформи.

Та не дивлячись на всі ці факти, політична сила, якщо в ній буде Аваков, все одно отримає свій шматок електорату. Сам колишній керівник МВС назвав себе центристом, Гройсмана та Яценюка – правоцентристом, а Разумкова лівоцентристом.

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В такий спосіб партія об'єднаних опозиціонерів Ахметова може претендувати і на частину електорату "Слуг народу" і боротись за тих, хто взагалі не ходив голосувати на останніх виборах. Згадайте, якою низькою була явка виборців.

Вкотре ми бачимо ситуацію, коли старі політики, пов'язані з корупційними схемами, перефарбовуються і лізуть у владу – замість того, аби відповідати перед законом. Вони маніпулюють думкою людей і вводять громадян в оману, аби ми з вами на це велись.