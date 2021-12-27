COVID-19 в Україні: захворюваність впала, але смертність – ні

Впродовж неділі, 26 грудня, в Україні виявили 1 864 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 138 дітей та 12 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 1 053 людини з COVID-19 або усіма ознаками хвороби. На жаль, ще 133 інфікованих пішли з життя. Натомість одужали 4 527 людей.

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Охоплення тестування населення

Вчора в Україні зробили лише 25 616 тестувань на коронавірус. Зокрема методом ПЛР провели 8 899 досліджень, а методом ІФА – 1 881. За цей самий період в країні використали 14 836 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Ситуація в регіонах

26 грудня найбільше хворих на коронавірус виявили у столиці. Натомість найвища смертність зафіксована у Запорізькій області, де за минулу добу померли 18 хворих на COVID-19.

Приріст захворюваності по країні:

Київ – 256 хворих;

Вінницька область – 54 хворих;

Волинська область – 91 хворий;

Дніпропетровська область – 55 хворих;

Донецька область – 119 хворих;

Житомирська область – 132 хворих;

Закарпатська область – 62 хворих;

Запорізька область – 59 хворих;

Івано-Франківська область – 67 хворих;

Київська область – 131 хворий;

Кіровоградська область – 57 хворих;

Луганська область – 1 хворий;

Львівська область – 56 хворих;

Миколаївська область – 42 хворих;

Одеська область – 83 хворих;

Полтавська область – 39 хворих;

Рівненська область – 50 хворих;

Сумська область – 38 хворих;

Тернопільська область – 91 хворий;

Харківська область – 64 хворих;

Херсонська область – 24 хворих;

Хмельницька область – 39 хворих;

Черкаська область – 135 хворих;

Чернівецька область – 47 хворих;

Чернігівська область – 72 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна ситуація з COVID-19 в Україні

Станом на ранок 27 грудня в країні зафіксовано 3 646 988 інфікованих коронавірусом. 3 432 739 людей вже подолали хворобу. Але помер, на жаль, щонайменше 94 971 пацієнт.

Від початку пандемії в Україні провели 16 678 842 тестування методом ПЛР.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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