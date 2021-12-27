COVID-19 в Україні: захворюваність впала, але смертність – ні
Джерело:МОЗ
Впродовж неділі, 26 грудня, в Україні виявили 1 864 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 138 дітей та 12 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 1 053 людини з COVID-19 або усіма ознаками хвороби. На жаль, ще 133 інфікованих пішли з життя. Натомість одужали 4 527 людей.
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Охоплення тестування населення
Вчора в Україні зробили лише 25 616 тестувань на коронавірус. Зокрема методом ПЛР провели 8 899 досліджень, а методом ІФА – 1 881. За цей самий період в країні використали 14 836 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Ситуація в регіонах
26 грудня найбільше хворих на коронавірус виявили у столиці. Натомість найвища смертність зафіксована у Запорізькій області, де за минулу добу померли 18 хворих на COVID-19.
Приріст захворюваності по країні:
- Київ – 256 хворих;
- Вінницька область – 54 хворих;
- Волинська область – 91 хворий;
- Дніпропетровська область – 55 хворих;
- Донецька область – 119 хворих;
- Житомирська область – 132 хворих;
- Закарпатська область – 62 хворих;
- Запорізька область – 59 хворих;
- Івано-Франківська область – 67 хворих;
- Київська область – 131 хворий;
- Кіровоградська область – 57 хворих;
- Луганська область – 1 хворий;
- Львівська область – 56 хворих;
- Миколаївська область – 42 хворих;
- Одеська область – 83 хворих;
- Полтавська область – 39 хворих;
- Рівненська область – 50 хворих;
- Сумська область – 38 хворих;
- Тернопільська область – 91 хворий;
- Харківська область – 64 хворих;
- Херсонська область – 24 хворих;
- Хмельницька область – 39 хворих;
- Черкаська область – 135 хворих;
- Чернівецька область – 47 хворих;
- Чернігівська область – 72 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна ситуація з COVID-19 в Україні
Станом на ранок 27 грудня в країні зафіксовано 3 646 988 інфікованих коронавірусом. 3 432 739 людей вже подолали хворобу. Але помер, на жаль, щонайменше 94 971 пацієнт.Зверніть увагу: Від початку пандемії в Україні провели 16 678 842 тестування методом ПЛР.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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