COVID-19 у ЗСУ: недуга забрала життя ще одного бійця

У лавах ЗСУ ще одна втрата – від ускладнень викликаних COVID-19 помер український військовослужбовець. Він ще з кінця березня перебував на лікуванні, але 9 квітня його стан здоров'я різко погіршився.

Від початку пандемії недуга забрала життя вже 67 українських військових та працівників ЗСУ. Наразі на COVID-19 хворіють 2 917 осіб.

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Що відомо про нову жертву COVID-19

Український боєць з 23 березня перебував на стаціонарному лікуванні у військовому мобільному госпіталі. Але вже за тиждень його евакуювали до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону.

Попри проведену терапію 9 квітня 2021 року, стан його здоров'я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху,

– пояснили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

Яка ситуація з COVID-19 у ЗСУ: статистика

від початку пандемії одужало 19 919 осіб, летальних випадків 67;

на ізоляції перебуває 946 осіб;

за минулу добу зареєстровано 205 нових випадків захворювання;

від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 33 239 осіб отримали щеплення.

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