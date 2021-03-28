COVID-експеримент: в Іспанії влаштували концерт на 5 тисяч людей – яскраві фото

Під час розпалу пандемії коронавірусу у Барселоні влаштували рок-концерт на 5 тисяч людей. Перед тим всіх присутніх протестували на COVID-19, а надалі за ними спостерігатимуть.
Джерело:Associated Press
Мета експерименту – з'ясувати, чи вплине концерт на збільшення кількості хворих.
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Як відбувався експеримент
- Відвідувачі мали придбати квиток за 23 – 28 євро. У цю вартість вже була включена ціна тесту на коронавірус та маски для обличчя. Зранку усі зробили швидкий тест на антиген у спеціальних пунктах.
- Результат тесту іспанці отримали через 10 – 15 хвилин у мобільному додатку.
- Під час концерту люди могли вільно пересуватися, тобто не дотримуватись соціальної дистанції. Однак маски можна було зняти тільки у спеціальних місцях під час їжі.
- Тепер за відвідувачами концерту спостерігатимуть протягом 30 днів. Хочуть порівняти кількість заражень серед відвідувачів із загальною кількістю.
Це вже не перший схожий експеримент в Іспанії
Захід підтримала місцева влада і Фонд боротьби зі СНІДом та інфекційними хворобами в Барселоні. Річ у тім, що в грудні 2020 року подібний концерт вже влаштовували. Тоді у ньому взяли участь 3500 людей. Фонд дослідив, що захисні маски запобігли зараженню на концерті навіть без дотримання дистанції.
Концерт в Іспанії / Фото Associated Press: