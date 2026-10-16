П'ятеро госпіталізованих: у Підмосков'ї запідозрили спалах мавпячої віспи

Росіяни перелякалися через можливий спалах мавпячої віспи. У Московській області госпіталізували п'ятьох людей, які контактували із ймовірним хворим.

Наразі пацієнти здали аналізи та перебувають під пильним медичним наглядом без симптомів захворювання. Про це повідомляє The Moscow Times.

Яка зараз ситуація у Підмосков'ї?

Представники регіонального Міністерства охорони здоров'я повідомили, що стан усіх п'ятьох пацієнтів оцінюється як задовільний. Жодних клінічних проявів інфекції у них поки не виявили, однак ситуація залишається на контролі медиків.

До слова, у лютому цього року в Підмосков'ї вже фіксували кілька випадків інфікування. Тоді до Домодєдовської лікарні потрапив чоловік із підозрою на мавпячу віспу, яка згодом офіційно підтвердилася.

Вже наступного дня до цього ж медичного закладу доправили людину, яка контактувала з першим хворим.

Ще через два тижні небезпечне захворювання діагностували у двох туристів, які приїхали до Санкт-Петербурга після відпочинку в Таїланді.

Як передається небезпечний вірус

Мавпяча віспа є вірусним захворюванням, яке традиційно поширюється на території Африки. Недуга зазвичай супроводжується гарячкою, збільшенням лімфатичних вузлів та появою болісного висипу на тілі.

Науковий керівник НДІ вакцин і сироваток імені Мечникова, академік Російської академії наук Віталій Звєрєв пояснив механізм поширення хвороби. За його словами, спочатку вірус циркулював серед гризунів, зокрема земляних білок.

Мавпи заражаються під час контакту з ними, а люди можуть інфікуватися через укуси або подряпини, завдані зараженими тваринами,

– розповів Звєрєв.

Раніше стало відомо, що у Росії скасували карантин в Іркутську після розслідування смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту. Майже 5000 лабораторних досліджень не виявили небезпечних патогенів.