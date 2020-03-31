Коронавірус і букмекери: ставки на гречку, Путіна, Годзілу і Винника

Букмекерські контори зазнають зараз шалених збитків через відміну чи перенесення спортивних змагань та різних конкурсів. Тому, щоби хоча б частково компенсувати втрачене, вони почали приймати ставки, пов'язані з… епідемією коронавірусу!

Оперативність букмекерів іноді відверто вражає. Вчора, 30 березня, вдень японський телеканал NHK першим повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії домовилися про нову дату церемонії відкриття Олімпіади в Токіо – 23 липня 2021 року (нагадаємо, що Ігри мали відбутися у липні-серпні 2020-го, але їх перенесли на рік). А вже ввечері того ж дня деякі букмекерські контори пропонували гравцям зробити ставку "Чи відбудеться церемонія відкриття Олімпіади 23 липня 2021 року?"

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Схоже, букмекери будуть єдиними, хто заробить на перенесенні "Турніру націй" у Токіо. Бо збитки організаторів, спонсорів та учасників Ігор сягають дев’ятизначних цифр у доларах США. Так, за даними фінансових експертів, втрати економіки Японії через відтермінування Олімпіади на рік перевищать 5,8 млрд доларів! Також підготовка майже 11 тисяч атлетів і 4,4 тисячі паралімпійців виявилася марною, що завдало збитків на 3,56 млрд доларів. А недоотримані прибутки від спонсорських і рекламних контрактів оцінено в 4,4 млрд доларів.

Чи захворіють COVID-19 Трамп або Путін?

Які ще ставки на події, спричинені коронавірусом чи пов’язані з підступною хворобою COVID-19, пропонують букмекери в Україні та світі?

Є серйозні лінії. Наприклад:

* В Україні до 1 червня 2020 року діятиме заборона на проведення масових заходів: так – ні.

* Україна. Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) 2020 буде повністю скасоване: так – ні.

* ВООЗ оголосить про створення вакцини від COVID-19 до 31.12.2020: так – ні.

* Чи будуть проведені вибори президента США в 2020 році: так – ні.

Досить популярними є ставки на відомих політиків або зірок спорту і шоу-бізнесу.



Володимир Путін готується до епідемії / Фото ТАРС

Хто буде заражений коронавірусом?

* Дональд Трамп

* Еммануель Макрон

* Володимир Путін

* Кім Чен Ин

Цікаво, що на першу трійку котирування 1 до 25, що вони захворіють. А от на Кім Чен Ина – аж 1 до 50.

Хто дасть мінімум півгодинний концерт в своєму інстаграмі для підписників до 01.05.2020?

* Біллі Айліш

* Емінем

* Imagine Dragons

* Джаред Лето

* Олег Винник

Відзначимо, що букмекери вірять у музичний подарунок від Олега Винника для свої прихильників: ставки на те, що концерт відбудеться, не дуже високі – 1.22, не відбудеться – аж 4.00. З іншими співаками прогнози не такі оптимістичні.

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Мессі в Білорусі?

Але є багато ставок, які інакше як хайповими і не назвеш. Судіть самі:

* У квітні 2020 року на території Китаю буде помічена жива Годзіла: так – 250.0.

* У 2020 році вчені доведуть, що динозаври вимерли саме від COVID-19: так – 250.0.

Треба бути великим жартівником чи оптимістом, аби зробити ставку на Годзілу чи динозаврів. Але й потенційний виграш солідний – за 1 поставлений долар чи гривню у разі перемоги виплата в 250 разів більша!

Деякі букмекери креативно "помстилися" COVID-19. За основною версією науковців, найімовірнішим природним переносником коронавірусу є кажани. Тож з’явилася ставка:

Оззі Осборн знову відкусить голову кажану, щоб зупинити коронавірус: так – 3,50; ні – 1,30.

Хто не знає, до чого тут Осборн і кажани, нагадаємо коротко цю історію.



Оззі Осборн і той самий епізод з кажаном / Скріншот з відео

20 січня 1980 року легендарний рок-співак Оззі Осборн під час концерту в американському місті Де-Мойн схопив зубами за голову кажана, якого кинули на сцену глядачі. Бо подумав, що той іграшковий. Але він виявився справжнім! Епатажний Оззі потім стверджував, що відкусив голову бідолашному мишеняті. За іншою версією, кажан дав здачі і сам гризнув співака. Достеменно ж відомо лише, що після тієї пригоди Осборн не зміг завершити концерт – його відвезли до лікарні і зробили укол проти сказу.

Та повернемося до сучасних ставок. Веселу лінію пропонують нині букмекерські контори в країнах колишнього СРСР.

Хто з гравців перейде в чемпіонат Білорусі з футболу до кінця 2020 року?

* Златан Ібрагімович

* Ліонель Мессі

* Кріштіану Роналду

Переходи Мессі та Роналду букмекери оцініють як 1 до 100, а Ібрагімовича – 1 до 50. Але тут цікаві, власне, не коефіцієнти, а сама ситуація: чого б це світовим зіркам взагалі звертати увагу на заштатний чемпіонат Білорусі? А річ у тім, що футбольна першість наших сусідів – нині єдине більш-менш серйозне спортивне змагання, яке не зупинили через епідемію коронавірусу. "Бацька" Олександр Лукашенко, президент Білорусі, як жартують, "відмінив COVID-19 на території своєї країни". Тож букмекерські контори й придумали такі несподівані ставки на трансфери Ліонеля Мессі і компанії.

Як заробити на гречці?



Гречка – не лише "стратегічний продукт", але й предмет для ставок

Україна, як і Білорусь, теж має свої "фішки", якими скористалися букмекерські контори. Дивна звичка українців скупляти під час кризи туалетний папір і гречку, підкинула букмекерам ідею для таких оригінальних ставок:

* Ціна туалетного паперу "Обухів 65м" більше 10 грн за рулон: так – 10.00; ні – 1.01.

* Ціна гречаної крупи "Кожен день" буде більше 28 грн за кілограм: так – 1.75; ні – 1.97.

Чи варто нам гордитися такою глузливою увагою з боку контор? Мабуть, ні. Хіба що можемо записати до свого активу іншу кумедну лінію. Зараз багато говорять про те, що під час карантину українські пари сидять вдома і, скажемо так, – більше приділяють уваги один одному. Ну ви зрозуміли, про що мова… І вже мережами ширяться жарти, що десь у грудні або січні наступного року Україну очікує бубі-бум. У першу чергу, в карантинному Києві. Букмекери одразу відреагували на це:

Народжуваність у Києві після карантину 2020 (за даними health.kievcity.gov.ua)

* У грудні 2020 у Києві народиться дітей: більше 3000 – 2.40; менше 3000 – 1.55.

* У січні 2021 Києві народиться дітей: більше 3000 – 2.30; менше 3000 – 1.55.

Епатажний маркетинг

Багато грошей на згадані вище дивакуваті лінії гравці ставити, звісно, не будуть. Це ж не футбольна Ліга чемпіонів і не пісенне Євробачення. Але букмекери мають радіти навіть невеликому заробітку під час кризи. За підрахунками Міжнародної асоціації букмекерського бізнесу, вартість контор лише у Великобританії за два останні місяці впала більш як на 2 млрд фунтів стерлінгів. Зокрема, ціна акцій компанії Flutter Entertainment, якій належать популярні майданчики Paddy Power і Betfair, знизилася на 15,6%! Це антирекорд на Лондонській фондовій біржі за останні п'ять років. Значно втратили у фінансовому плані й інші популярні гравці на букмекерському ринку – William Hill та Ladbrokes GVC.

Але букмекери, пропонуючи ставки на кшталт хвороби Володимира Путіна чи появи Годзіли, думають не лише про прямий заробіток, але й переслідують маркетингову мету. Про такі лінії розповідають медіа (ось ми, наприклад, пишемо цю статтю), їх обговорюють і розкручують у соціальних мережах. Отже, про букмекерські контори не забувають, що дає надію на виживання цього складного виду бізнесу в нинішній кризовий час.

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Найоригінальніші ставки в історії букмекерства



Букмекери використали навіть древній календар майя

Ставка на кінець світу. Приймали гроші на такий апокаліптичний прогноз перед приходом 2000 року, у 2008-му, у 2012-му. Ну, ви пам'ятаєте, мабуть, страшні історії про всесвітній збій комп'ютерів, чорну діру від Адронного коллайдера і пророчий Календар майя… Цікаво, як гравці, які робили такі ставки, потім – після кінця світу – збиралися забирати виграші? Втім, є питання не лише до цих диваків, а й до багатьох популярних контор, які не гребували видурювати гроші за таку маячню.

Ставка на іншопланетян. Була досить популярною в 1990-х роках, коли увесь світ говорив про літаючі тарілки і зелених людей. Ніхто з гравців не зміг заробити на цій ставці, бо, за її правилами, про існування прибульців мала повідомити ООН, а не, скажімо, бульварна газета. Один англієць, щоправда, спробував довести свою перемогу в суді – для цього подав запит про НЛО до Міністерства оборони Великобританії. Але військові розчарували у відповідь: "Міністерство не має доказів існування іншопланетян, тому вважає, що вашу ставку не можна визнати переможною".

Ставка на клонування мамонта. Букмекерські контори приймали гроші на те, яка країна першою створить клон доісторичної тварини – Росія чи США. Раніше лідирували американці, але зараз, на думку букмекерів, більше шансів у росіян, тому й коефіцієнт на них нижчий – 1,8 проти 2,37. До речі, "зараз" – це не помилка. Ставку й нині приймають кілька контор.

Ставка на Майкла і Ла Тойю Джексон. Букмекери приймали ставки на те, що легеднарний співак Майкл Джексон і його рідна сестра Ла Тойя Джексон… одна й та сама людина! Якби це було підтверджено, то зіграла б ставка 1 до 500! До речі, приводом для народження такої фантастичної лінії став той факт, що Майкл і Ла Тойя ніколи разом не виходили на публіку…



Фейки і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу