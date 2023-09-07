Може бути помста Кремля: в ISW оцінили подальшу долю Суровікіна
Джерело:ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни проаналізували подальшу долю російського генерала Сєргєя Суровікіна. Експерти зазначили, що наразі він перебуває в опалі.
Зокрема, про це свідчить видалення профілю Суровікіна з офіційного вебсайту міноборони країни-агресорки. Попри це, генералу російської армії, за попередніми даними, все ж готують нову посаду, але не у військовій сфері.
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Якою може бути доля Суровікіна
Аналітики підкреслили, що кілька російських інсайдерських джерел і "воєнкорів" відзначили, що наразі на сайті міністерства оборони Росії лишилося тільки відеозвернення Суровікіна. Зокрема, у відео генерал попрохав вагнерівців, щоб ті припинили свій заколот.
Видалення профілю Суровікіна саме по собі не є примітним – російське військове керівництво зняло Суровікіна з посади командувача Повітряно-космічними силами у серпні 2023 року. І відсутність його профілю на сайті міноборони може бути простим відображенням цього факту,
– зазначили в інституті.
Водночас, депутат російської держдуми генерал-полковник у відставці Віктор Заварзін заявляв, що Суровікін буцімто обійняв нову посаду в Співдружності Незалежних Держав. Експерти зазначили, що таким чином Кремль "карає" генералів, які погано виконують командні функції в Україні.
Наостанок в ISW підсумували, що призначення Суровікіна на посаду в СНД свідчить про те, що російське військове керівництво, ймовірно, продовжує практику переведення опальних або неефективних командирів на посади, які не беруть участі у війні в Україні.
Суровікіна бачили на волі в Росії
- Російського генерала Сєргєя Суровікіна помітили на вулицях Москви, коли він гуляв зі своєю дружиною. Зокрема, сам він одягнув темні окуляри й кепку, а жінка генерала мала при собі браслет вартістю понад мільйон рублів.
- Журналісти видання The New York Times дізналися, що Суровікін досі зберігає своє звання і формально залишається офіцером в армії. Однак кар'єрних перспектив у нього більше немає.
- Водночас військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що російський генерал уже є "відіграною картою". За його словами, Суровікіна немає у майбутній системі російської армії.