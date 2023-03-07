У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Воїн став першим добровольцем, який отримав звання героя України

Про смерть героя повідомив президент Володимир Зеленський, інформує 24 канал. Він наголосив, що "Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом.

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Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, що Коцюбайло – один з наймолодших Героїв України.

"Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України", – додав український лідер.

До останньої миті "Да Вінчі" боронив Україну

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять.

Коцюбайло почав захищати Україну від російських окупантів ще у 2014 році. Тоді йому було лише 18 років. Герой кинув навчання та з Майдану пішов на фронт.

Тоді "Да Вінчі" обороняв Україну у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". На фронті Коцюбайло провів роки. Одного разу герой не був у тилу 10 місяців. Зізнався, що коли виїхав з фронту, навіть не розумів, як на заправці купити каву.

У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення – танковим снарядом. Вже після 3 місяців реабілітації Коцюбайло повернувся на фронт. Згодом став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору".

У 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України.



Зеленський та Коцюбайло у Раді / Офіс Президента

Тоді герой написав у фейсбуці, що цього дня нагородили усіх добровольців. Кожного, хто у 2014 почав захищати Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну герой продовжив обороняти Україну. Зокрема, на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії. Згодом "Да Вінчі" захищав Бахмут. Герой розповідав, як разом з побратимами розбили групу вагнерівців.



"Да Вінчі" з побратимами у Балаклії / "Новинарня"

Що "Да Вінчі" говорив про перемогу

Коцюбайло прогнозував, що зима та літо 2023 року будуть важкими. Водночас Україна має великі шанси звільнити від російських окупантів Крим. А після перемоги потрібна буде якісна робота всередині країни.

"Да Вінчі" вважав, що логічне завершення усього буде тільки тоді, коли Росія розвалиться.