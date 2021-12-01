"Да Вінчі" Герой України: Зеленський вручив низку нагород до річниці референдуму за незалежність
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський вручив низку державних нагород з нагоди 30-ї річниці проведення референдуму за незалежність України. Серед тих, хто отримав відзнаку – доброволець Дмитро Коцюбайло.
Указом президента добровольцю "Правого сектора" з позивним "Да Вінчі" присвоїли звання Героя України. Орден Володимир Зеленський вручив після звернення до Верховної Ради 1 грудня.
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Вручені президентом нагороди
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Дмитру Коцюбайлу з Івано-Франківщини, який у 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” за мужність та особистий внесок у захист держави.
Вручення ордену Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
Також президент Володимир Зеленський вручив низку нагород діячам за особисті внески у державне будівництво, соціально-економічний та науково-технічний та культурно-освітний розвиток, вагомі трудові досягнення та високий професіоналізм. Нагороди отримали:
- Борис Гриньов – директор Інституту сцинтиляційних досліджень Національної академії наук України та академік НАН. Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.
- Михайло Бондар – головний інженер та перший заступник гендиректора конструкторського бюро "Південне" імені Янгеля (Дніпро). Орден "За заслуги" ІІ ступеня.
- В'ячеслав Похвальський – голова Запорізької ОДА в 1992 – 1998 роках, керівник комітету з питань проведення референдуму 1 грудня 1991 року в Запорізькій області. Орден "За заслуги" ІІ ступеня.
- Леонтій Сандуляк – співавтор Акту проголошення незалежності України (Чернівці). Орден "За заслуги" ІІ ступеня.
- Юрій Мандрика – інженер "Водопроекту" (Вінниця). Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Ігор Мочалов – голова наглядової ради ГО "Полтавські родини полеглих захисників України". Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Василь Новак – директор Інституту патологій патології крові та трансфузійної медицини НАН України. Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Степан Чомко – голова ГО "Івано-Франківська обласна спілка членів сімей померлих та безвісти зниклих у зоні АТО". Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Нагородження Степана Чомка / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
Нагородження орденом княгині Ольги
Президент Володимир Зеленський вручив ордени княгині Ольги ІІІ ступеня жінкам за діяльність у різних сферах. Серед них – військові, громадські активістки та посадовиці. Серед них:
- Наталія Булах – начальниця медичної служби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід". капітан медичної служби.
Нагородження Наталії Булах / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
- Людмила Ковриженко – вихователька дитячого будинку сімейного типу в Луганській області.
Нагородження Людмили Ковриженко / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
- Наталія Харченко – голова правління ГО "Незламні матері України" (Київ).
- Раїсу Шанську – членкиня правління ГО "Єдина родина Чернгівщини".
Нагородження Раїси Шанської / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
- Наталія Янко – головна державна санітарна лікарка Волинської області.
Почесні званні
- Валентина Скляр-Кондрашевська – артистка дуету "Неопалима купина" (Київська область). Народна артистка України.
- Тетяна Ластовецька – головна хормейстриня Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Заслужена артистка України.
- Юрій Вербовецький – керівник архітектурної майстерні в Тернопільській області. Заслужений архітектор України.
- Ірина Савчук – учителька Краматорської української гімназії Краматорської міської ради. Заслужена вчителька України.
Нагородження Ірини Савчук / Фото Валентини Поліщук / 24 канал
- Сергій Влащенко – резервіст Житомирського окремого батальйону територіальної оборони. Заслужений донор України.
- Катерина Головатюк — лікарка комунального некомерційного підприємства "Пологовий будинок № 1" Одеської міської ради. Заслужена лікарка України.
- Ігор Гудима — головний лікар Рівненської центральної районної лікарні Рівненської районної ради. Заслужений лікар України.
- Вячеслав Зайцев — завідувач відділу Тернопільської комунальної міської лікарні № 2. Заслужений лікар України.
- Микола Запорожець — завідувач відділення Черкаської обласної дитячої лікарні Черкаської обласної ради. Заслужений лікар України.
- Анатолій Александренко — директор Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Заслужений лікар України.
- Оксана Гайко — заступниця директора Інституту травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України. Заслужена лікарка України.
- Мераб Гахарія — заступник завідувача підрозділу "Лікарня № 2" – завідувач відділення територіального медичного об’єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" Мелітопольської міської ради. Заслужений лікар України.
- Тетяна Каднікова — завідувачка відділення Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України. Заслужена лікарка України.
- Михайло Лешко — завідувач відділення Олександрівської клінічна лікарня міста Києва. Заслужений лікар України.
- Наталія Марченко — завідувачка центру Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Херсонської обласної ради. Заслужена лікарка України.
- Лариса Новік — завідувачкаі кабінету планування сім’ї Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка Лук’янової НАМН України. Заслужена лікарка України.
- Ірина Пилипенко — медична директорка Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 1 філії "Центр охорони здоров’я" Укрзалізниці. Заслужена лікарка України.
- Олена Смірнова — завідувачка відділення Кіровоградської обласної лікарні. Заслужена лікарка України.
- Валентин Ільїнський — старший викладач кафедри Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Заслужений працівник освіти.
- Любов Попович — директорка Лінгвістичної гімназії імені Шевченка Ужгородської міської ради. Заслужена працівниця освіти.
- Олександр Галяс — головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради, Житомирська область. Заслужений працівник охорони здоров'я.
- Марина Захарчишина — старша медична сестра відділення Національного інституту раку Міністерства охорони здоров’я України. Заслужена працівниця охорони здоров'я.
- Дарія Свиридова — перша заступниця Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим. Заслужена юристка України.
- Євгенія Редькіна — директорка підприємства комунальної власності області "Фармація", міста Миколаїв. Заслужена працівниця фармації.
- Анатолій Бугайов — директор Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
- Ігор Юрескул — особистий тренер чемпіона світу з боксу серед чоловіків 2021 року Юрія Захарєєва. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.