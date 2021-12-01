"Да Вінчі" Герой України: Зеленський вручив низку нагород до річниці референдуму за незалежність

Президент України Володимир Зеленський вручив низку державних нагород з нагоди 30-ї річниці проведення референдуму за незалежність України. Серед тих, хто отримав відзнаку – доброволець Дмитро Коцюбайло.

Указом президента добровольцю "Правого сектора" з позивним "Да Вінчі" присвоїли звання Героя України. Орден Володимир Зеленський вручив після звернення до Верховної Ради 1 грудня.

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Вручені президентом нагороди

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Дмитру Коцюбайлу з Івано-Франківщини, який у 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” за мужність та особистий внесок у захист держави.



Вручення ордену Дмитру "Да Вінчі" Коцюбайлу / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Також президент Володимир Зеленський вручив низку нагород діячам за особисті внески у державне будівництво, соціально-економічний та науково-технічний та культурно-освітний розвиток, вагомі трудові досягнення та високий професіоналізм. Нагороди отримали:

Борис Гриньов – директор Інституту сцинтиляційних досліджень Національної академії наук України та академік НАН. Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

– директор Інституту сцинтиляційних досліджень Національної академії наук України та академік НАН. IV ступеня. Михайло Бондар – головний інженер та перший заступник гендиректора конструкторського бюро "Південне" імені Янгеля (Дніпро). Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

– головний інженер та перший заступник гендиректора конструкторського бюро "Південне" імені Янгеля (Дніпро). ІІ ступеня. В'ячеслав Похвальський – голова Запорізької ОДА в 1992 – 1998 роках, керівник комітету з питань проведення референдуму 1 грудня 1991 року в Запорізькій області. Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

– голова Запорізької ОДА в 1992 – 1998 роках, керівник комітету з питань проведення референдуму 1 грудня 1991 року в Запорізькій області. ІІ ступеня. Леонтій Сандуляк – співавтор Акту проголошення незалежності України (Чернівці). Орден "За заслуги" ІІ ступеня.

– співавтор Акту проголошення незалежності України (Чернівці). ІІ ступеня. Юрій Мандрика – інженер "Водопроекту" (Вінниця). Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

– інженер "Водопроекту" (Вінниця). ІІІ ступеня. Ігор Мочалов – голова наглядової ради ГО "Полтавські родини полеглих захисників України". Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

– голова наглядової ради ГО "Полтавські родини полеглих захисників України". ІІІ ступеня. Василь Новак – директор Інституту патологій патології крові та трансфузійної медицини НАН України. Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

– директор Інституту патологій патології крові та трансфузійної медицини НАН України. ІІІ ступеня. Степан Чомко – голова ГО "Івано-Франківська обласна спілка членів сімей померлих та безвісти зниклих у зоні АТО". Орден "За заслуги" ІІІ ступеня.



Нагородження Степана Чомка / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Нагородження орденом княгині Ольги

Президент Володимир Зеленський вручив ордени княгині Ольги ІІІ ступеня жінкам за діяльність у різних сферах. Серед них – військові, громадські активістки та посадовиці. Серед них:

Наталія Булах – начальниця медичної служби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід". капітан медичної служби.



Нагородження Наталії Булах / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Людмила Ковриженко – вихователька дитячого будинку сімейного типу в Луганській області.



Нагородження Людмили Ковриженко / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Наталія Харченко – голова правління ГО "Незламні матері України" (Київ).

– голова правління ГО "Незламні матері України" (Київ). Раїсу Шанську – членкиня правління ГО "Єдина родина Чернгівщини".



Нагородження Раїси Шанської / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Наталія Янко – головна державна санітарна лікарка Волинської області.

Почесні званні

Валентина Скляр-Кондрашевська – артистка дуету "Неопалима купина" (Київська область). Народна артистка України.

– артистка дуету "Неопалима купина" (Київська область). Народна артистка України. Тетяна Ластовецька – головна хормейстриня Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Заслужена артистка України.

– головна хормейстриня Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Заслужена артистка України. Юрій Вербовецький – керівник архітектурної майстерні в Тернопільській області. Заслужений архітектор України.

– керівник архітектурної майстерні в Тернопільській області. Заслужений архітектор України. Ірина Савчук – учителька Краматорської української гімназії Краматорської міської ради. Заслужена вчителька України.



Нагородження Ірини Савчук / Фото Валентини Поліщук / 24 канал