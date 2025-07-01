Спростували ворожі фейки: морпіхи вивісили прапор бригади у Дачному на Дніпропетровщині

Бійці української морської піхоти спростували фейки росіян щодо окупації Дачного та показали, хто насправді контролює територію. Військові заявили, що готові боротися до кінця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

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Військові розвінчують російські фейки

У відповідь на маніпуляції Росії про контроль над населеним пунктом Дачне в Дніпропетровській області морпіхи вирішили показати, якою є реальність. Воїни вивісили в населеному пункті свій прапор як символ контролю над територією.

У неділю, 6 липня, воїни 2-го батальйону морської піхоти 37-ї окремої бригади морської піхоти затвердили, що ЗСУ не віддають росіянам Дачне та не пропускають окупантів до Дніпропетровської області.

Ми вивісили прапор нашої бригади в Дачному! Цей прапор – не просто клаптик тканини. Це символ повного та беззаперечного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом,

– повідомили військові.

Прапор морської піхоти вивісили над Дачним: дивіться відео

Таким символічним чином військові вирішили нагадати росіянам, що саме ЗСУ перебувають в населеному пункті й вони готові битися до кінця, не віддаючи жодного метра нашої землі окупантам.

До речі, російська армія намагалася зайти в Дачне. Ворог здійснив кілька спроб наступу, але був зупинений Силами оборони. Окупантів знищили та взяли в полон, а село залишається українським.