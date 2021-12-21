Дадуть гіперзвукову зброю, – Путін злякався, що Україна поверне Крим

Володимир Путін боїться, що з допомогою США Україна може повернути окупований Крим. Очільник Кремля заявив, що це станеться у випадку, якщо Штати розміщуватимуть своє озброєння на території нашої країни.

Про це Путін заявив під час засідання колегії Міноборони Росії, передають російські ЗМІ.

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Попри численні заяви України про те, що ми не збираємося звільняти окуповані території силою, Путін продовжує нібито доводити протилежне.

Поставлять (США – 24 канал) в Україні гіперзвукову зброю, а потім під її прикриттям озброїть і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони Росії, скажімо на Крим, за вигідних, як вони вважають, для себе обставинах,

– сказав російський президент.

Риторика Путіна щодо НАТО

Україна наполягає на тому, що повертатиме свої території, окуповані Росією, виключно політико-дипломатичним шляхом.

Останні декілька місяців російський президент перекручує факт скупчення військ Росії на кордоні з Україною на свою користь. Так, він говорить, що у такий спосіб Росія нібито захищається від зовнішніх атак, зокрема з боку НАТО.

МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів зі США та НАТО про гарантії безпеки. Зокрема, країна-окупант вимагає від НАТО зобов'язань не брати Україну в Альянс. Москва погрожує не допустити розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії. Про це заявив глава російської делегації щодо військової безпеки.

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