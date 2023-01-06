Потрапив під колеса: загинув експрем'єр Дагестану та друг Медвєдєва Абдулаєв

Загинув колишній прем'єр Дагестану та друг Мєдвєдєва Магомед Абдулаєв. Йому був 61 рік.

Абдулаєв потрапив у ДТП і помер у лікарні. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Як загинув Абдулаєв

Магомед Абдулаєв загинув під колесами автомобіля у Махачкалі. 55-річний водій "Ниви" збив його, коли той переходив дорогу поза пішохідним переходом.

61-річного політика госпіталізували, але не змогли врятувати.

Що відомо про Абдулаєва

Раніше проти Абдулаєва було порушено кримінальну справу. У 2013 році він передав понад 23 мільйони рублів, призначених студентам, двом проректорам, не уклавши договору про матеріальну відповідальність. Студентам виплатили лише три мільйони рублів.

Відомо, що Абдулаєв має давні дружні відносини з Дмітрієм Мєдвєдєвим. Власне, прем'єр-міністром Дагестану Абдулаєв став у 2010 році завдяки підтримці Мєдвєдєва, на той час президента Росії.

Експерти зазначали, що під час прем'єрства Абдулаєва президентом Дагестану була також людина з групи Мєдвєдєва – Магомедсалам Магомедів.



Магомед Абдулаєв загинув під колесами автомобіля / фото росЗМІ

В Україні гинуть нечисленні народи Дагестану

За кількістю мертвих через вторгнення Росії до України перше місце займає Дагестан. Таку інформацію оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Реальна статистика у регіональному розрізі Росії поки недоступна. Проте вже зрозуміло, що Дагестану доводиться платити за путінську авантюру дорожче, ніж багатьом суб'єктам Росії.