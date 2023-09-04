Нам ніхто нічого не винен, – Данілов пояснив зволікання Заходу з постачанням далекобійної зброї

Україна продовжує отримувати зброю від партнерів і союзників. Правда, з певними видами оснащення дійсно зволікають. Це пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

В інтерв'ю він підкреслив, що Україні ніхто нічого не винен. Водночас він зауважив, що певні зволікання мають негативні наслідки і для самих країн-союзників.

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Партнери отримують зворотний зв'язок

Річ у тім, що сьогодні на території нашої країни в бойових умовах використовується велика кількість зброї Сполучних Штатів, Великої Британії, Франції, інших країн. І майте на увазі, що наші військові можуть дати оцінку тим чи іншим військовим виробам. Ті, хто їх виробляють, мають зворотний зв'язок,

– наголосив він.

За словами Данілова, це дозволяє їм зрозуміти, де вони перспективніші, кращі за інших виробників. І якщо німці, а питання було про передачу далекобійних ракет TAURUS, не братимуть участь, то "німецький оборонний промисловий комплекс найближчим часом може лишитися тоді і без замовлень".

Його також спитали, що ж відбувається з передачею ракет ATACMS. Секретар РНБО зауважив, що Україна дуже хотіла б, щоб постачання відбулося негайно, якщо не вчора. Але слід розуміти, що кожна країна має свої процеси. Водночас він переконаний, що Україна таки отримає ці ракети.

Давайте ще раз трошечки почекаємо. Я хочу всім нам нагадати, що коли тільки починалася війна, у нас було чотири чарівних слова: NLAW, Javelin, Stinger і Bayraktar. І більше, крім цих чотирьох слів відносно допомоги, яка на той час нам не в великих кількостях надавалась, ми з вами не знали. Patriot – це взагалі була фантастика,

– нагадав він.

Чому партнери не поспішають

Передовсім Данілов зауважив, що кожна країна має свої процеси. Крім того, "нам ніхто нічого не винен". Він підкреслив, що не буває так, щоб нам віддали відразу і все. Передовсім тому, що до процесу залучені платники податків, чиїм коштом забезпечують Україну зброєю. З ними, пояснює він, потрібно розмовляти, і такі розмови та пояснення ведуться постійно.

Там зараз одна людина (Дональд Трамп – 24 Канал) у Сполучених Штатах розповідає, що якщо він виграє вибори, то відразу все наше віддасть Росії. Ви так можете догратися, що Росія у вас і Аляску забере. Тому я б дуже обережним був взагалі в цих речах, коли починають торгувати чужим. Своїм торгуйте, нашим не треба,

– додав він.

Водночас секретар РНБО наголосив, що Україні зараз необхідні F-16. З допомогою цих західних винищувачів вдасться перехопити ініціативу у повітрі у Росії.